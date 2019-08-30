ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот" (входит в "СДС Азот" Троценко) за $900 млн, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации. "Аммоний" заработал в 2015 году. Общая стоимость проекта, по данным 2016 года, составила $2,15 млрд.

Происшествия Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.

Общество Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Экономика «Норникель» подорожал до исторического максимума В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.

Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон давно заслужил бой за титул Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Футбол Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.

Наука Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Экономика В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Авто В России Porsche отзывает 138 автомобилей Бесплатному ремонту в СЦ Porsche подлежат 138 автомобилей, выпущенных с июля 2015-го по май 2017 года.

Здоровье В России в десять раз снизилась заболеваемость сифилисом Показатель заболеваемости, по сравнению с 2000 годом, снизился почти в десять раз: тогда уровень заболеваемости составлял 165,7 случая на 100 тысяч человек.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе с 3-летним сыном после развода осталась без квартиры 28-летняя актриса, бывшая супруга актера Кирилла Плетнева, в своем Instagram-аккаунте опубликовала объявление, в котором она сообщила о том, что в данный момент ищет квартиру для аренды.

Политика Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома» Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место Айвараса Абромовичуса, освободив его от должности наблюдательного совета госконцерна.

Культура В Ярославле открылась выставка Куинджи Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.

Общество Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.

Политика Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.

Происшествия Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы "По адресу ул. Авиационная, дом 59 происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже 25-этажного жилого дома на площади 30 кв. м. К сожалению, в результате пожара пострадал 1 человек", - сообщили в главке.

Политика Южная Осетия не собирается воевать с Грузией Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.

Политика Зеленский предложил сократить число депутатов Рады Известно, что ранее в партии Зеленского «Слуга народа» выступали с инициативой сократить число парламентариев с четырехсот пятидесяти человек до трехсот. кроме того, представитель президента Украины в раде Руслан Стефанчук не исключал, что соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение в первые дни работы нового созыва парламента.