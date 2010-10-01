ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации. "Аммоний" заработал в 2015 году.

Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн

Футбол Спартак — Брага 1:2 Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Футбол Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Гаджеты В Apple запланировали 10 сентября провести презентацию новых iPhone В прошлом году компания объявила о выпуске Apple Watch Series 4, а также об обновлении программного обеспечения для HomePod вместе со своими новыми iPhone.

Происшествия В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.

Шоу-бизнес Юрий Стоянов опроверг слухи о романе с Татьяной Догилевой Догилева отмечала, что всех претендентов на свое сердце сравнивала с первой любовью — Юрием Стояновым.

Происшествия В Японии загорелся головной офис Toyota Пожар произошел в головном офисе компании Toyota R&D в японском городе Тойота префектуры Аити, сотрудники были эвакуированы, о пострадавших пока не сообщается, передает телеканал NHK.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.

Происшествия 19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

Политика Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.

Футбол Дуглас Сантос оценил уровень соперников «Зенита» в Лиге чемпионов Игрок "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что он думает по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, передает официальный сайт сине-бело-голубых.

Происшествия Иркутянин убил отца и закопал на участке 11 августа в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, его сын принимал активное участие в поисках им же убитого отца.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Шоу-бизнес Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.

Общество Зарплаты российских учителей сравнили с iPhone Чтобы купить новый iPhone среднему российскому учителю придется копить пять месяцев.