Экономика
ИнтерфаксТроценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации. "Аммоний" заработал в 2015 году.
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Армия и оружие
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Известия вчера в 14:26
Политика
Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов
Кабулов отметил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад должен согласовать документ с талибами, после чего он поедет в Кабул для встречи с руководством Афганистана, а затем уже может быть назначена дата подписания соглашения.
RT на русском 04:38
Политика
Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.
Коммерсантъ 01:35
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Армия и оружие
Волгоградский самолет показали на авиасалоне «МАКС-2019»
В Московской области на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» прошла презентация волгоградского самолета на импеллерной тяге.
ИА Городские вести. Волгоград 04:06
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Здоровье
В Рязани спасли пациента, от которого отказались в московской клинике
В рязанском кардиодиспансере спасли пациента, которому не сумели помочь в столичной клинике.
Московский Комсомолец 03:42
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Хотим попасть в плей-офф ЛЧ»
Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 00:44
Политика
Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика
На Украине назначили новый кабинет министров
На Украине состоялось первое заседание Верховной рады нового созыва, в ходе которого был сформирован новый кабинет министров.
RT на русском вчера в 15:27
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Кино
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.
Свободная Пресса 01:03
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.
Газета.Ru 02:08
Политика
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Друг Александра Числова рассказал о проблемах у актера с психикой
Радио Sputnik 04:07
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Экономика
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 800 млн рублей
Правительство России выделит из резервного фонда средства для пострадавшей от паводков Иркутской области.
REGNUM вчера в 07:20