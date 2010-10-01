Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТроценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн

ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации. "Аммоний" заработал в 2015 году.
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ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» на $900 млн структуре Романа Троценко

ТАСС04:27

Троценко покупает у ВЭБа долг «Аммония» за $900 млн

Финмаркет04:15

Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн

Интерфакс03:48
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