Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет FocusГазета.Ru 01:15
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
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