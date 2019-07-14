Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет FocusГазета.Ru 01:15
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
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с чего всё началось
Немецкий политолог Томас Егер 13 июля в своей статье в журнале Focus Online поделился мнением о покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.Известиявчера в 20:06
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Стало известно, зачем Вашингтону Анкара даже с российскими ЗРК С-400
Национальная служба новостей04:02
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