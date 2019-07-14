Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет FocusГазета.Ru 01:15

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
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Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции «огромной победой» Путина

РБК01:55

Немецкий политолог назвал поставку С-400 в Турцию огромной победой Путина

Известиявчера в 20:06

В Германии рассказали об «огромной победе» Путина в Турции

News.ru00:25

Немецкий политолог заявил об «огромной победе» Путина в Турции

RT на русскомвчера в 23:43

Немецкий политолог — о поставках С-400 в Турцию: Огромная победа Путина

Life.ruвчера в 23:25

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

РИА Новостивчера в 22:58

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Газета.Ru01:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Обновлено вчера в 06:59
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Хоккей

Форвард «Авангарда» Широков принял участие в «Ночном забеге»

Нападающий "Авангарда" Сергей Широков в своем Instagram сообщил, что принял участие в марафоне "Ночной забег", который проходил в Москве в ночь с 13 на 14 июля.
Обновлено в 02:00
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью

Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Ураган «Барри» обрушился на Луизиану

Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией

Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 01:51
Политика

Немецкий врач поставил диагноз Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

В СКА из «Сочи» перешёл вратарь Иван Налимов

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Культура

Умерла актриса из сериала «Стартрек»

Обновлено вчера в 19:49
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье

Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла

Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

В Сочи требуют снести жилой дом из-за спорных 15 сантиметров земли

Через полгода местная администрация заявила, что расстояние между их и соседним участками на 15 сантиметров меньше, чем требуется, и подала на семью в суд.
Обновлено в 01:00
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 16:23
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено вчера в 10:32
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено 12 июля в 05:32
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