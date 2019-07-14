Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет FocusГазета.Ru 01:15
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
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Политика
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Обновлено вчера в 12:56
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Происшествия
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Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
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Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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Немецкий врач поставил диагноз Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США
В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
В СКА из «Сочи» перешёл вратарь Иван Налимов
Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
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Культура
Умерла актриса из сериала «Стартрек»
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Происшествия
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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
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В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
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Политика
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Обновлено вчера в 23:22
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Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
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Происшествия
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В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В Сочи требуют снести жилой дом из-за спорных 15 сантиметров земли
Через полгода местная администрация заявила, что расстояние между их и соседним участками на 15 сантиметров меньше, чем требуется, и подала на семью в суд.
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Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
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Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ
Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено 12 июля в 05:32