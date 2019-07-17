Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»ProstoProSport вчера в 12:37
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.
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Триппьер по ошибке тегнул «Сан-Антонио», прощаясь с «Тоттенхэмом» в «Инстаграме»
Чемпионатвчера в 22:38
Триппьер в сообщении об уходе из «Тоттенхема» по ошибке поставил тег «Сан-Антонио»
Sports.ruвчера в 17:31
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Вашингтон
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия
В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек
Обновлено 16 июля в 20:42
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Кино
Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России
18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был найден в гараже спустя 30 лет
Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был извлечён из заводской коробки через 29 лет после изготовления.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Кино
Карелия стала местом действия сериала про апокалипсис
Картина станет экранизацией дебютного романа Яны Вагнер.
Обновлено в 00:25
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Кино
HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»
Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Экономика
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта
Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Наркобарон Коротышка получил пожизненный срок
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Житель Екатеринбурга сгорел заживо в бане после ссоры с женой
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
Пушков оценил вероятность техногенной катастрофы на Украине
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявил, что если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено в 00:36
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Общество
В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак
В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак. Как поступят наймодатели с четвероногими — неизвестно. Соседи на запах или шум не жаловались.
Обновлено в 01:42