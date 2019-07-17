Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Футбол Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.

Кино Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России 18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».

Авто Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был найден в гараже спустя 30 лет Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был извлечён из заводской коробки через 29 лет после изготовления.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Политика МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

Политика Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.

Кино HBO решил перезапустить сериал «Сплетница» Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.

Общество Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.

Транспорт Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Политика Пушков оценил вероятность техногенной катастрофы на Украине Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявил, что если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа.

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.