Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»ProstoProSport вчера в 12:37

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.
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Триппьер после перехода в «Атлетико» обратился к фанатам «Тоттенхэма»

Советский спорт00:01

Триппьер по ошибке тегнул «Сан-Антонио», прощаясь с «Тоттенхэмом» в «Инстаграме»

Чемпионатвчера в 22:38

«Атлетико» подтвердил переход Триппьера

Sport24.ruвчера в 12:24

Киран Триппьер - о переходе в «Атлетико»: «Всегда хотел играть за границей. Фантастическая команда и удивительный тренер»

Sportbox.RUвчера в 21:16

Киран Триппьер - о переходе в «Атлетико»: «Всегда хотел играть за границей. Фантастическая команда и удивительный тренер»

Матч ТВвчера в 21:16

Триппьер обратился к «Тоттенхэму» после перехода в «Атлетико»

Спорт-Экспрессвчера в 21:37

Триппьер в сообщении об уходе из «Тоттенхема» по ошибке поставил тег «Сан-Антонио»

Sports.ruвчера в 17:31
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Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

Обновлено вчера в 10:02
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек

Обновлено 16 июля в 20:42
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

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Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России

18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».
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Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был найден в гараже спустя 30 лет

Советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 был извлечён из заводской коробки через 29 лет после изготовления.
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Политика

Польский фермер подрался с украинскими мигрантами

Обновлено в 03:16
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Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
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Кино

Карелия стала местом действия сериала про апокалипсис

Картина станет экранизацией дебютного романа Яны Вагнер.
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Политика

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
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Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Кино

HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»

Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
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Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян.
Обновлено вчера в 23:37
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Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
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Наркобарон Коротышка получил пожизненный срок

Обновлено вчера в 10:42
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Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Житель Екатеринбурга сгорел заживо в бане после ссоры с женой

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
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Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Пушков оценил вероятность техногенной катастрофы на Украине

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявил, что если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа.
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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
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В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак

В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак. Как поступят наймодатели с четвероногими — неизвестно. Соседи на запах или шум не жаловались.
Обновлено в 01:42
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Киран Триппьер
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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