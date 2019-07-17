Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Политика В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Шоу-бизнес Дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной отца Почти все лето Волочкова занята работой над новым спектаклем. Балерина стирает ноги в кровь на репетициях.

Финансы Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Политика Медведев допустил выдачу электронных паспортов россиянам в 2023 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что выдача электронных паспортов в России может начаться в 2023 году.

Политика Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".

Политика Володин допустил точечные изменения в Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.

Наука Система ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды Российская система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды.

Армия и оружие Лавров: РФ призывает наладить контакты в рамках Совета Россия — НАТО Москва призывает Альянс наладить регулярные контакты между военными экспертами в рамках Совета Россия — НАТО (СРН), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авто В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.

Политика Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.