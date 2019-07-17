Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»ProstoProSport 12:37
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:59, Вашингтон
Экономика
Каждого десятого россиянина кредиты подводят к черте бедности
Около 2,3 млн человек с доходами примерно 20 тысяч рублей платят по долгам 8-9 тысяч рублей в месяц — а это значит, что остающаяся у них сумма близка к прожиточному минимуму.
Обновлено в 00:33
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика
ЕК дала Польше два месяца на исправление нарушений в судебной реформе
Еврокомиссия (ЕК) призвала Польшу исправить нарушения в судебной реформе за два месяца.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Космос
Спутниковый интернет установил рекорд скорости
Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Кино
В москве прошла премьера диснеевского фильма «Король Лев»
Накануне вечером в Москве состоялась звёздная премьера ремейка знаменитого анимационного фильма студии Disney «Король Лев».
Обновлено в 12:32
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
WP: конгрессмен инициирует процедуру импичмента Трампа
Конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию, намерен инициировать во вторник в Палате представителей процедуру отстранения американского президента Дональда Трампа от должности.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
МГИК: 57 кандидатам отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму
В регистрации на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва отказали 57 кандидатам.
Обновлено в 05:58
Общество
Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея
Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
Обновлено в 13:21
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии
"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленскому предложили разобрать «Украину» на запчасти
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили разобрать ракетный крейсер «Украина» из-за его ненужности стране.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Rainbow Six Siege, которая стала одним из самых продаваемых проектов последних пяти лет, а вовлечённость игроков продолжает расти, несмотря на «возраст» шутера.
Обновлено в 12:45
Культура
В Лондоне собрались руководители оркестра имени Бриттена и Шостаковича
В Лондоне собрались руководители Фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.
Обновлено 15 июля в 16:54
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52