Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»ProstoProSport 12:37
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Ашберн
Политика
Медведчук оценил телефонный разговор Зеленского и Путина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук позитивно оценивает состоявшиеся переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, но в то же время не видит конкретных шагов со стороны главы Украины по установлению мира.
Обновлено в 15:38
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Стеша Маликова выбрала для отпуска купальник с глубоким вырезом
Ранее молодая девушка уже публиковала снимки в купальнике, однако в прошлый раз она выбрала модный в этом сезоне пляжный костюм оливкового цвета и собрала множество комплиментов.
Обновлено в 13:48
Политика
Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Наука
Система ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды
Российская система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды.
Обновлено в 09:02
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Экономика
Коррекция накрыла рынки
Сегодня практически все мировые рынки (Нидерланды, Австралия, Индия и Швейцария не в счет) испытали падение в той или иной степени.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:45
Политика
Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
Турция отправит четвертое судно в регион Восточного Средиземноморья для продолжения геологоразведочных работ, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Дёнмез.
Обновлено в 03:45
Космос
Ars Technica (США): с космическим кораблем «Федерация», разработанным в России, не все гладко (Ars Technica)
Обновлено в 04:05
Спорт
Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Футбол
Медведев рассказал о трансферных планах «Зенита»
Медведев рассказал о том, что все игроки, которые перешли из Зенита в Сочи имеют право сыграть против команды из Санкт-Петербурга, так как это полноценные трансферы, аренд нет.
Обновлено в 12:59
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
Обновлено в 10:38
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Зенит» включил Заболотного в заявку клуба на матчи РПЛ
Форвард Антон Заболотный включен в заявку "Зенита" на матчи Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020, следует из данных на сайте РПЛ.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по факту отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый» в Евпатории.
Обновлено в 05:34