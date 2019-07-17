Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»ProstoProSport вчера в 12:37
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.
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Триппьер по ошибке тегнул «Сан-Антонио», прощаясь с «Тоттенхэмом» в «Инстаграме»
Чемпионатвчера в 22:38
Триппьер в сообщении об уходе из «Тоттенхема» по ошибке поставил тег «Сан-Антонио»
Sports.ruвчера в 17:31
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Общество
В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков
Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры
Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
США официально отказали Турции в покупке истребителей F-35
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турции будет запрещена покупка американских истребителей F-35 из-за того, что они решили приобрести российские ЗРС С-400.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Наука
Инвазивные сенсоры для реиннервации помогли освоить протез руки
Австрийские ученые провели долгосрочное исследование и доказали эффективность и безопасность протезов конечностей, для управления которыми используются инвазивные сенсоры, считывающие активность с реиннервированных мышц.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Астраханской области возбудили более 40 дел по аварийному жилью
В Астраханской области сотрудники МВД возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
В Новочебоксарске планируется создать ТОСЭР
Власти Чувашии в рамках программы ускоренного развития республики до 2024 года планируют создать территорию опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске, сообщил глава республиканского правительства Иван Моторин.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32
Финансы
Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок
Несколько предшествующих торговых сессий индексы закрывались в плюсе и достигали рекордных отметок по дневному уровню и уровню закрытия.
Обновлено вчера в 02:00
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Транспорт
В России хотят ввести штрафы за проезд платных участков без оплаты
Впервые вводимый в РФ штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит от 5 до 10 тысяч рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект Минтранса России, который уже поступил на согласование в правительство.
Обновлено в 02:03
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Финансы
Наихудший день для рубля наступит 26 июля
26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 03:33
Армия и оружие
Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии
"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
Обновлено вчера в 12:39
Музыка
Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25