Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридцев, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года.

Общество В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.

Общество Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.

Армия и оружие США официально отказали Турции в покупке истребителей F-35 Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турции будет запрещена покупка американских истребителей F-35 из-за того, что они решили приобрести российские ЗРС С-400.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Наука Инвазивные сенсоры для реиннервации помогли освоить протез руки Австрийские ученые провели долгосрочное исследование и доказали эффективность и безопасность протезов конечностей, для управления которыми используются инвазивные сенсоры, считывающие активность с реиннервированных мышц.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Происшествия В Астраханской области возбудили более 40 дел по аварийному жилью В Астраханской области сотрудники МВД возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.

Политика Премьер Саксонии призвал снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Экономика В Новочебоксарске планируется создать ТОСЭР Власти Чувашии в рамках программы ускоренного развития республики до 2024 года планируют создать территорию опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске, сообщил глава республиканского правительства Иван Моторин.

Общество В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.

Финансы Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок Несколько предшествующих торговых сессий индексы закрывались в плюсе и достигали рекордных отметок по дневному уровню и уровню закрытия.

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Транспорт В России хотят ввести штрафы за проезд платных участков без оплаты Впервые вводимый в РФ штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит от 5 до 10 тысяч рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект Минтранса России, который уже поступил на согласование в правительство.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Финансы Наихудший день для рубля наступит 26 июля 26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Армия и оружие Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии "Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.

Музыка Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.