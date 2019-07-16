Футбол

Триппьер отправился в Мадрид на подписание контракта с «Атлетико»Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:44

Игрок «Тоттенхэма» Киран Триппьер продолжит карьеру в Испании. Как сообщает The Telegraph, «Тоттенхэм» договорился с «Атлетико» насчет Кирана Триппьера. 28-летний защитник «шпор» вылетел в Мадрид, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «матрасниками».
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Защитник «Тоттенхэма» Триппьер отправился на медосмотр в «Атлетико»

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