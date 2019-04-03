Назван топ-5 лучших авиакомпаний мираФАН 00:18

с чего всё началось

На втором месте расположилась компания Qatar Airways, а тройку замкнула EVA Air. Кроме того, в топ-5 попали Emirates и Japan Airlines. Компания Emirates отмечена также за лучший салон первого класса, а лучший бизнес-класс — у перевозчика Qatar Airways.

Экономика В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.

Авто Ford представил новое поколение кроссовера Kuga Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Авто Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".

Политика В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.

Политика Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Политика Трамп перепутал место рождения отца Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.

Космос Что приготовили ко Дню космонавтики детские технопарки столицы Узнать о роботах в космосе и задать вопрос космонавту В детском технопарке Московского финансово-юридического университета "Наукоград" уже начали отмечать День космонавтики.

Экономика Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.

Происшествия Появилась версия взрыва в петербургской военной академии К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.

Общество Познер сказал, где надо похоронить Ленина Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие НАТО: Путин врет насчет нового русского оружия – но нам страшновато «Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков [разработки] приукрашены», — заявил в ответ Уолтерс.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Технологии Илон Маск готов возглавить Dogecoin Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой и выразил готовность стать её генеральным директором.

Единоборства Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Экономика Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.

Происшествия В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.

Политика Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.

Армия и оружие Назван срок поставки в Китай второго полка С-400 Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.