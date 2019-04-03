Общество
Назван топ-5 лучших авиакомпаний мираФАН 00:18
На втором месте расположилась компания Qatar Airways, а тройку замкнула EVA Air. Кроме того, в топ-5 попали Emirates и Japan Airlines. Компания Emirates отмечена также за лучший салон первого класса, а лучший бизнес-класс — у перевозчика Qatar Airways.
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На первом месте в актуальном рейтинге расположилась авиакомпания Singapore Airlines, которую ценят за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа и авиапарк из новых самолетов.РБКвчера в 06:05
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Экономика
В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Авто
Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье
Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Политика
В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа
Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:22
Политика
Трамп перепутал место рождения отца
Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Я бы хотел, чтобы Менди ложился спать раньше, но я не его отец»
Обновлено в 04:54
Космос
Что приготовили ко Дню космонавтики детские технопарки столицы
Узнать о роботах в космосе и задать вопрос космонавту В детском технопарке Московского финансово-юридического университета "Наукоград" уже начали отмечать День космонавтики.
Обновлено в 04:55
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Обновлено в 05:03
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Познер сказал, где надо похоронить Ленина
Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
НАТО: Путин врет насчет нового русского оружия – но нам страшновато
«Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков [разработки] приукрашены», — заявил в ответ Уолтерс.
Обновлено в 03:14
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Технологии
Илон Маск готов возглавить Dogecoin
Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой и выразил готовность стать её генеральным директором.
Обновлено в 04:09
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Футбол
«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия
"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
Обновлено в 04:44
Политика
Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit
Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
Назван срок поставки в Китай второго полка С-400
Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.
Обновлено в 03:40
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз задумалась над сменой имиджа
Обновлено вчера в 05:34
Общество
Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей
Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41