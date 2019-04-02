Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мираКоммерсантъ вчера в 13:44
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей. Большинство мест в топ-10 заняли азиатские авиакомпании.
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На первом месте в актуальном рейтинге расположилась авиакомпания Singapore Airlines, которую ценят за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа и авиапарк из новых самолетов.РБКвчера в 06:05
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Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В Таре вскрыто крупное хищение при реставрации Спасского собора
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова: «Мой муж — циничный человек»
Обновлено вчера в 13:00
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета
Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Единоборства
Нурмагомедов: ясность с моим следующим боем наступит в апреле
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ясность с его следующим боем наступит в апреле.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
В столице Эстонии начинаются учения НАТО
В тренировках примут участие военнослужащие Сил обороны Эстонии и расквартированная в городке Тапа бельгийская рота межнационального батальона.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram
«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и его супруги.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В детском лагере под Хабаровском произошел пожар
В ночь на 3 апреля в детском лагере "Океан" в районе села Воронежское-1 в пригороде Хабаровска произошел пожар.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Российские потребители страдают слабостью рубля
Исследователи отметили, что в России потребители страдают от экономических проблем, связанных с политическими рисками и слабостью местной валюты, а ожидания роста инфляции в России почти в два раза выше, чем в среднем по другим развивающимся рынкам.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа
Обновлено вчера в 16:06
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс»
Разыгрывающий "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил 135-й трипл-дабл в карьере.
Обновлено вчера в 22:39
Космос
Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей
Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
Обновлено вчера в 05:44
Музыка
Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход
На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Учитель разозлился на ребенка и приставил к нему раскаленный утюг
«Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — рассказала женщина.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте
Обновлено вчера в 10:16
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus
«АвтоВАЗ» совместно с местной ГК «АТС» сделал работающую как на бензине, так и на природном газе метане модификацию Lada Largus CNG для любого типа кузова: фургона, универсала и Cross-версии.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов
Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:43
Наука
Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Биньямин Нетаньяху предлагает Владимиру Путину поддержать его по-настоящему
Биньямин Нетаньяху предлагает Владимиру Путину поддержать его по-настоящему Вчера стало известно о том, что за пять дней до выборов в Кнессет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прилетает израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:48