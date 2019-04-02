Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мираКоммерсантъ вчера в 13:44

с чего всё началось

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей. Большинство мест в топ-10 заняли азиатские авиакомпании.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.

Происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.

Общество «Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.

Единоборства Нурмагомедов: ясность с моим следующим боем наступит в апреле Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ясность с его следующим боем наступит в апреле.

Армия и оружие В столице Эстонии начинаются учения НАТО В тренировках примут участие военнослужащие Сил обороны Эстонии и расквартированная в городке Тапа бельгийская рота межнационального батальона.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram «Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и его супруги.

Происшествия В детском лагере под Хабаровском произошел пожар В ночь на 3 апреля в детском лагере "Океан" в районе села Воронежское-1 в пригороде Хабаровска произошел пожар.

Экономика Российские потребители страдают слабостью рубля Исследователи отметили, что в России потребители страдают от экономических проблем, связанных с политическими рисками и слабостью местной валюты, а ожидания роста инфляции в России почти в два раза выше, чем в среднем по другим развивающимся рынкам.

Экономика Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.

Музыка Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.

Общество Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Происшествия Учитель разозлился на ребенка и приставил к нему раскаленный утюг «Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — рассказала женщина.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Авто «АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus «АвтоВАЗ» совместно с местной ГК «АТС» сделал работающую как на бензине, так и на природном газе метане модификацию Lada Largus CNG для любого типа кузова: фургона, универсала и Cross-версии.

Политика Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.

Наука Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.