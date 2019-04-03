Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мираКоммерсантъ вчера в 13:44

с чего всё началось

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей. Большинство мест в топ-10 заняли азиатские авиакомпании.

Экономика Продажи Ozon.ru в 2018 году выросли на 73% Продажи интернет-ретейлера Ozon.ru в 2018 году показали рост 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Хоккей Радулов признан второй звездой дня в НХЛ Второй звездой дня признан российский нападающий "Далласа" Александр Радулов.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Игры BioWare ответила на сканадальную статью Kotaku о проблемах в компании Напомним, статья Kotaku была выложена на сайте издания 2 апреля 2019 года, в ней Джейсон Шрайер рассказал о проблемах, связанных с кризисом, который переживает BioWare.

Происшествия В Москве возбудили дело из-за хищения 10 млн руб. со вклада в банке В январе РБК сообщал о случае, когда в полицию с заявлением о краже $100 тыс. из банковской ячейки в Альфа-банке обратился бизнесмен.

Наука Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.

Армия и оружие В Госдуме обвинили США в провоцировании второго Карибского кризиса Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, готовя пакет мер по усилению своего влияния в Черном море, по сути провоцируют второй Карибский кризис.

Происшествия Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и Мамаева Пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников заявил, что 3 марта начнется процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Авто Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа» Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».

Футбол В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Энергетика Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Экономика ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.

Политика Росавиация приземлила подержанные самолеты В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Общество Медведев поздравил ректора МГУ Садовничего с юбилеем Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил академика РАН, ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего с 80-летием, телеграмма опубликована на сайте правительства.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Происшествия В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.

Здоровье В Волгоградской области развивается современная кардиопомощь За 5 лет в Волгоградской области в 2 раза увеличили финансирование специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистой хирургии.

Политика Перенесен запрет хостелов в жилых домах Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".

Политика Власти не дали обсудить пенсионную реформу, потому что все сломалось Несовместимые с проведением круглого стола о последствиях пенсионной реформы поломки техники неожиданно произошли в Волгоградской областной думе, сообщает 2 апреля корреспондент ИА Красная Весна.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.