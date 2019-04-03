Общество

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мираКоммерсантъ вчера в 13:44

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей. Большинство мест в топ-10 заняли азиатские авиакомпании.
Читать в источнике
с чего всё началось
На первом месте в актуальном рейтинге
 расположилась авиакомпания Singapore Airlines, которую ценят за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа и авиапарк из новых самолетов.
РБКвчера в 06:05

Подробнее о событии

Составлен рейтинг лучших авиакомпаний мира

Телеканал 360°00:40

Названы лучшие авиакомпании мира

Известиявчера в 23:40

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира

Коммерсантъвчера в 13:44

Названы лучшие авиакомпании в мире

РИА Новостивчера в 23:06

Названы лучшие авиакомпании мира

Lenta.ruвчера в 22:22

Названы лучшие авиакомпании в мире

RT на русскомвчера в 23:16

Путешественники назвали лучшие авиакомпании мира

РБКвчера в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии

В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 05:12
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Политика

Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Кино

В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»

Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело

Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор

Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Бизнес-вумен призналась, что у них с мужем сложные отношения.
Обновлено в 02:30
Общество

В Московском зоопарке проснулись медведи

В столичном зоопарке два гималайских и один бурый камчатский медведи впервые вышли в наружные вольеры после зимней спячки.
Обновлено в 02:16
Кино

Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме

Обновлено вчера в 10:54
Авто

Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие

СМИ: коалиция Саудовской Аравии перехватила два дрона, запущенных хуситами

Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила два дрона, запущенных представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Легкомоторный самолёт разбился в Северной Македонии

Обновлено в 00:17
Культура

Умер петербургский художник Николай Сажин

Обновлено вчера в 07:57
Экономика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Анна Седокова открыла бар в центре Москвы

Певица 1 апреля презентовала свое новое детище — бар в самом центре столицы.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Футбол

Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»

Обновлено вчера в 15:51
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в апреле

В апреле на покупку автомобилей чешской марки 2018 и 2019 года выпуска будут предложены специальные условия.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Бизнесмен подаст в суд на Лену Ленину за мошенничество

Обновлено в 02:28
Политика

Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов

Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное