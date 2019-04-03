Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мираКоммерсантъ вчера в 13:44

с чего всё началось

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей. Большинство мест в топ-10 заняли азиатские авиакомпании.

Происшествия СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Экономика Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Политика Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.

Общество Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

Кино В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов» Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.

Происшествия Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.

Шоу-бизнес Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Бизнес-вумен призналась, что у них с мужем сложные отношения.

Общество В Московском зоопарке проснулись медведи В столичном зоопарке два гималайских и один бурый камчатский медведи впервые вышли в наружные вольеры после зимней спячки.

Авто Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.

Общество Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".

Армия и оружие СМИ: коалиция Саудовской Аравии перехватила два дрона, запущенных хуситами Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила два дрона, запущенных представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.

Экономика Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.

Шоу-бизнес Анна Седокова открыла бар в центре Москвы Певица 1 апреля презентовала свое новое детище — бар в самом центре столицы.

Энергетика Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Футбол На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.

Авто Skoda объявила скидки на свои автомобили в апреле В апреле на покупку автомобилей чешской марки 2018 и 2019 года выпуска будут предложены специальные условия.