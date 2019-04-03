Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мираКоммерсантъ вчера в 13:44
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей. Большинство мест в топ-10 заняли азиатские авиакомпании.
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На первом месте в актуальном рейтинге расположилась авиакомпания Singapore Airlines, которую ценят за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа и авиапарк из новых самолетов.РБКвчера в 06:05
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Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 05:12
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Политика
Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций
Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Кино
В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»
Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело
Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор
Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Бизнес-вумен призналась, что у них с мужем сложные отношения.
Обновлено в 02:30
Общество
В Московском зоопарке проснулись медведи
В столичном зоопарке два гималайских и один бурый камчатский медведи впервые вышли в наружные вольеры после зимней спячки.
Обновлено в 02:16
Кино
Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
СМИ: коалиция Саудовской Аравии перехватила два дрона, запущенных хуситами
Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила два дрона, запущенных представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Легкомоторный самолёт разбился в Северной Македонии
Обновлено в 00:17
Культура
Умер петербургский художник Николай Сажин
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова открыла бар в центре Москвы
Певица 1 апреля презентовала свое новое детище — бар в самом центре столицы.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Авто
Skoda объявила скидки на свои автомобили в апреле
В апреле на покупку автомобилей чешской марки 2018 и 2019 года выпуска будут предложены специальные условия.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Бизнесмен подаст в суд на Лену Ленину за мошенничество
Обновлено в 02:28
Политика
Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов
Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:43