Футбол

Трио «Слуцкий – 2 Березуцких» вышло на тропу победРИАЦ 01:47

Команда во главе с волгоградцем выигрывает второй матч подряд. Вчера, 24 февраля, в чемпионате Голландии по футболу были сыграны матчи 23 тура. «Витесс» из Арнема, который тренирует волгоградец Леонид Слуцкий, играл в Эммене против местного одноименного клуба.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Эммен» в матче Эредивизии

Чемпионатвчера в 11:37

Слуцкий снова на победной волне. «Витесс» разгромил «Эммен»

Спорт-Экспрессвчера в 10:45

«Витесс» Слуцкого на выезде разгромил «Эммен»

Советский спортвчера в 10:22

«Витесс» Слуцкого на выезде разгромил «Эммен»

Sportbox.RUвчера в 10:21

«Витесс» Слуцкого на выезде разгромил «Эммен»

Матч ТВвчера в 10:21

«Витесс» Слуцкого разгромил «Эммен» в 23-м туре чемпионата Голландии

Sport24.ruвчера в 10:24

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого в гостях разгромил «Эммен», ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью

Sports.ruвчера в 10:19
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Происшествия

ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Обновлено в 00:54
Политика

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
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Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика

Памела Андерсон просит Путина освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 01:10
Политика

Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
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Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 01:25
Кино

Актер Билли Портер пришел на «Оскар» в платье

В Киноакадемии США прошло вручение престижной премии Американский актер и певец Билли Портер пришел на церемонию вручения премии "Оскар" в пышном платье.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину

20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Путин помирил Голикову с Силуановым

Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость. С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Югре убили бизнесмена, которого СМИ обвиняли в «содержании рабов»

Управление СК РФ по ХМАО сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве бизнесмена, которого СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Boeing 767 разбился в США. Все погибли

Три человека, находившиеся на борту грузового самолета Boeing 767, потерпевшего в субботу крушение близ населенного пункта Ануак (штат Техас), погибли.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет

Самолет, следовавший из столицы Бангладеш в Дубай, совершил запланированную посадку в городе Читтагонг.
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Экономика

Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов

Ежегодно в России в среднем арестовывается имущество на 61 млрд руб. Эта сумма выросла с 40 млрд в 2013 г. до 77,5 млрд в 2017 г. В 2018 г. только за первое полугодие были арестованы активы на 47,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
Обновлено в 00:49
Общество

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб

Судостроительные предприятия Приморского и Камчатского краев получили контракты на общую сумму 147 млрд руб. Об этом в ходе совещания заявил вице-премьер Юрий Борисов на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне, передает корреспондент РБК.
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Спорт

Медведевой и Туктамышевой отказали в праве на Японию

Сама Медведева заявила, что поездку в Японию заслужила Туктамышева, сообщал Nеws.ru.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга, в результате два человека погибли, еще трое пострадали.
Обновлено 23 февраля в 18:31
Происшествия

На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение

Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Экономика

«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-коду

Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В здании правительства Армении в Ереване начался пожар

Обновлено в 01:21
Экономика

Трамп и нефть — главные факторы влияния. МосБиржа открылась в плюсе

Американский президент Дональд Трамп отложил до марта введение пошлин на импорт китайских товаров, запланированных ранее, что положительно воспринимается инвесторами по всему миру.
Обновлено в 02:07
Общество

Водительское удостоверение станет электронным

Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Самолет-разведчик США поведет полет над Россией

Самолет-разведчик США Boeing OC-135B совершит наблюдательной полет над территорией России. Об этом сообщает "Красная звезда".
Обновлено в 01:41
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
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СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес

Следственный комитет России запустил горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес для экстренного реагирования.
Обновлено в 01:51
Экономика

Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию

Хотя обе компании подтверждают планы закрыть сделку, вынесение на правкомиссию может затянуть ее и создать неопределенность в тот момент, когда НОВАТЭК ведет переговоры с другими потенциальными акционерами проекта.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме

Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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