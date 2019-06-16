Тридцатиградусная жара вернется в Москву на следующей неделеВечерняя Москва вчера в 09:35

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со вторника, 18 июня, температура воздуха снова будет расти. В столицу вернется тридцатиградусная жара. По его словам, в понедельник температура еще будет «вполне комфортной» — около 23–25 градусов.

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на следующей неделе

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