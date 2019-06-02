Тридцатиградусная жара вернется в Москву 5 июняТАСС 09:31

Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Тридцатиградусная жара придет в Москву к среде, период жаркой погоды продлится в столице как минимум до конца недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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