Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву 5 июняТАСС 09:31

Тридцатиградусная жара придет в Москву к среде, период жаркой погоды продлится в столице как минимум до конца недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В Москву вернется 30-градусная жара

Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс06:00

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30-градусная жара вернется в Москву к среде

Эхо Москвы11:34

На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара

Москва 2409:53

Синоптики пообещали москвичам жару выше 30 градусов на следующей неделе

РБК08:40

Тридцатиградусная жара вернется в Москву 5 июня

ТАСС09:31

Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в столице

Вечерняя Москва06:42

В Москву вернется 30-градусная жара

Интерфакс06:00

Аномальная жара придет в Москву на следующей неделе

ФАНвчера в 11:00
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Политика

Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

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Политика

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Авто

Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы

За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Здоровье

Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко

Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.
Обновлено в 13:24
Политика

Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
Обновлено в 19:27
Происшествия

Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском

Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Финансы

Инвестиционная пауза затянулась

Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств.
Обновлено в 17:55
Экономика

Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли

Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Футбол

Вратарь «Реала» Навас может перейти в «Бенфику»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может сменить клуб в межсезонье. По информации Mundo Deportivo, в услугах Наваса заинтересована «Бенфика».
Обновлено в 16:16
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Интернет

Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Космос

На Восточном приступили к заправке разгонного блока «Фрегат»

На Восточном приступили к заправке разгонного блока «Фрегат».
Обновлено вчера в 20:11
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения

Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Общество

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Экономика

Антипинский НПЗ берут в переработку

SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
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