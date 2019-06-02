Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву 5 июняТАСС 09:31
Тридцатиградусная жара придет в Москву к среде, период жаркой погоды продлится в столице как минимум до конца недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Интерфакс06:00
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
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Авто
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За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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Здоровье
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Политика
Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле
Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
Обновлено в 19:27
Происшествия
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Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Финансы
Инвестиционная пауза затянулась
Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств.
Обновлено в 17:55
Экономика
Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли
Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Футбол
Вратарь «Реала» Навас может перейти в «Бенфику»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас может сменить клуб в межсезонье. По информации Mundo Deportivo, в услугах Наваса заинтересована «Бенфика».
Обновлено в 16:16
Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Космос
На Восточном приступили к заправке разгонного блока «Фрегат»
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Обновлено вчера в 20:11
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Экономика
Антипинский НПЗ берут в переработку
SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55