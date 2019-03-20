Трибунал в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключениюТАСС 10:17

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Соответствующее решение апелляционной палаты огласил в среду председательствующий по этому делу судья Ван Йонсен.

Трибунал в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

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