Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 маяРИА Новости 07:23
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге. Об этом написала в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
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Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Обновлено в 05:06
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Политика
Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду
Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Спорт
Ученица Тутберидзе Турсынбаева выступит в образе черного ворона
Казахстанская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева рассказала о своем образе в новой короткой программе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Кира Найтли станет мамой во второй раз
34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Политика
Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»
Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Футбол
«Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу»
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.
Обновлено в 16:52
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
Обновлено в 17:31
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Общество
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
По просьбе «Ленты.ру» публицистка и основательница одной из крупнейших групп поддержки для женщин Лена Климанская рассказала о том, зачем россиянкам такие изменения и почему этот список нужно окончательно отменить.
Обновлено в 17:10
Наука
«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Авто
На трассе Нюрбургринг был замечен новый Audi RS7 Sportback
Новый «заряженный» Audi RS7 Sportback проходит испытания на знаменитой трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 04:50
Технологии
Киберхимия: школу можно будет «взорвать» в виртуальной реальности
Химичить без риска Программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить сложные химические опыты с реактивами и кислотами в виртуальной реальности и получать достоверные результаты, разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Обновлено в 17:02
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Космос
«Профессиональный праздник» главного светила на Земле отмечается 3 мая
Сегодня главное светило системы отмечает профессиональный праздник в юбилейный 25 раз. В мире звезд Солнце называют "Желтым карликом".
Обновлено вчера в 16:56