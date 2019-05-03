Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 маяРИА Новости 07:23

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге. Об этом написала в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
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В Киеве назвали дату проведения трибунала по делу задержанных моряков

РБК09:01

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Коммерсантъ08:57

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая

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Газета.Ru07:05

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая

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Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Вести.Ru05:18

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

РИА Новости07:23
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