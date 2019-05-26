Политика
Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряковRuNews24.ru 25 мая в 08:07
МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию. Напомним, что украинские судна были задержаны силовиками еще в ноябре 2018 года за попытку прорыва на территорию России.
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Морской трибунал потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе
Комсомольская правда25 мая в 07:09
Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков
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