Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инцидентуНакануне.Ru 03:48

Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы. При этом решение трибунала необязательно к исполнению Россией.

Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инциденту

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