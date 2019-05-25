Политика
Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инцидентуНакануне.Ru 03:48
Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы. При этом решение трибунала необязательно к исполнению Россией.
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Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»
С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
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После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
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В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
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Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.
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Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
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Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Вертолет американских ВВС совершил жесткую посадку на юге Афганистана
Американский военный вертолет, на борту которого находились пассажиры, совершил жесткую посадку в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны.
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Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
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«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном
Обновлено вчера в 04:32
Авто
В апреле рынок новых электрокаров в России вырос вдвое
Для сравнения, в апреле 2018-го российский автопарк пополнился всего 12-ю электрокарами.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Технологии
Эксперт объяснил преимущества развертывания сети 5G в России
Развертывание сетей 5G на территории России окажется полезным не только для граждан, но и для бизнеса и государства, так как технология позволит ускорить развитие робототехники и промышленности, беспилотного транспорта, заявил директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков.
Обновлено в 03:00
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге 12-летний школьник угрожал подростку пистолетом
Ученик 5-го класса одной из школ Петербурга угрожал пистолетом более старшему подростку, с которым у него произошел конфликт.
Обновлено в 04:06
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Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
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Жирков: Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске
Обновлено в 03:42
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Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2
Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране
Военные попросили президента США Дональда Трампа не развязывать войну в Иране.
Обновлено в 03:49
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
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Общество
Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено вчера в 06:44
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Самолет упал в океан у берегов Флориды
В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов
Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03