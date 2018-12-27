Футбол
Три зимних сбора проведет ФК «Ростов»
Три зимних сбора проведет ФК «Ростов»Rostov gazeta05:57
Футбольный клуб "Ростов" в начале следующего года побывает на трех сборах, сообщается на сайте команды. Первый сбор состоится в Турции, он пройдет с 5 по 15 января.
Rostov gazeta05:57
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Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.
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