Футбольный клуб "Ростов" в начале следующего года побывает на трех сборах, сообщается на сайте команды. Первый сбор состоится в Турции, он пройдет с 5 по 15 января.

Футбол Футбол «Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков Миланский Интер проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре Наполи (1:0), сообщает Р-Спорт со ссылкой на АФП.

Футбол Футбол Пять регионов выдвинули Дюкова на пост президента РФС По информации «БИЗНЕС Online», Федерация футбола Татарстана сегодня выдвинула кандидатуру председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова на пост главы РФС.

Футбол Футбол Месси прокомментировал игру Роналду за «Ювентус» Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением об игре "Ювентуса" после прихода в клуб нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Капитан «Борнмута» Фрэнсис пропустит до девяти месяцев из-за травмы Защитник получил повреждение колена в среду в выездном матче чемпионата Англии с лондонским "Тоттенхэмом" - 0:5. 33-летний футболист прошел медобследование, по итогам которого выяснилось, что у Фрэнсиса разрыв крестообразной связки коленного сустава.

Футбол Футбол Ломовицкий продлил контракт со «Спартаком» Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий продлил контракт с московским клубом, сообщает сайт красно-белых.

Футбол Футбол Поклонники Кокорина планируют устроить акцию в поддержку футболиста

Футбол Футбол Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.

Футбол Футбол Альберто Морено: «Не нравилось отношение Клоппа ко мне» Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено признался, что ему не нравилось отношение к себе со стороны главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Футбол Футбол Экс-защитник сборной Бельгии Симан перешел в «Торонто» Экс-защитник «Дижона» Лоран Симан перешел в «Торонто». 33-летний футболист уже играл в МЛС.

Футбол Футбол «Реал» заинтересовался ещё одним игроком «Тоттенхэма» "Реал" проявляет заинтересованность в подписании защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса.

Футбол Футбол Рафинья: думаю, это мой последний сезон в «Баварии» Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья заявил, что с большой вероятностью покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Футбол Футбол Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора «Анжи» Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.

Футбол Футбол Робинью перейдет в «Истанбул ББ» Как сообщает пресс-служба лидера чемпионата Турции "Истанбула ББ", клубы договорились о трансфере 34-летнего бразильца.