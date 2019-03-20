Экономика

Три жизненно важных лекарства прекратят поставлять в РоссиюОбщественное телевидение Приморья вчера в 16:33

Поставки трех лекарств в Россиию с апреля прекращает японская компания "Такеда". Отмечается, что все три входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, сообщает otvprim.ru. Причиной прекращения поставок названы "пересмотр портфеля", а также "необходимость переоснащения производства".
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с чего всё началось
Фармацевтическая компания Takeda из Японии с апреля этого года прекращает поставку в Россию трех лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в уведомлении
 фармкомпании, отправленном в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.
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