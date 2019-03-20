Три жизненно важных лекарства прекратят поставлять в РоссиюОбщественное телевидение Приморья вчера в 16:33

с чего всё началось

Поставки трех лекарств в Россиию с апреля прекращает японская компания "Такеда". Отмечается, что все три входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, сообщает otvprim.ru. Причиной прекращения поставок названы "пересмотр портфеля", а также "необходимость переоснащения производства".

Три жизненно важных лекарства прекратят поставлять в Россию

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