Три взрыва прогремели на Шри-ЛанкеИзвестия вчера в 11:08

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

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