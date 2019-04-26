Три взрыва прогремели на Шри-ЛанкеИзвестия 11:08

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

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