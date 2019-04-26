Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-ЛанкеИзвестия 11:08
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего
Обновлено в 10:12
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти
В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Здоровье
В США мужчина весом 330 кг похудел за год до 142 кг
Обновлено в 07:47
Общество
В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль
В комментарии местные власти объяснились: нарушений закона нет, а полная зарплата в музыкальной школе в среднем составляет 36 тысяч рублей.
Обновлено в 04:59
Политика
Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция
В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
Обновлено в 09:49
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Происшествия
Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении
Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
С наращенными волосами Алена Шишкова напомнила подписчикам настоящую куклу
Фанатам 26-летней модели пришлось по вкусу ее преображение. Не так давно 39-летняя Виктория Боня сменила имидж, нарастив себе волосы.
Обновлено в 07:46
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»
По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания.
Обновлено в 08:30
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
В «Бессмертном полку» пояснили, можно ли прийти с портретом Сталина
Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество
Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика
Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной
Арестованная в США россиянка Мария Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием.
Обновлено в 10:49
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения
Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Общество
Мотомарш «Дороги Победы – на Берлин» стартует в пятницу в Москве
Мотомарш «Дороги Победы – на Берлин 2019» стартует в пятницу из байк-центра на улице Нижние Мневники в Москве, колонна байкеров проедет по важным местам в истории Второй мировой войны на территории России, стран СНГ и Европы.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс
Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09