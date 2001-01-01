Три в одном: экологические платежи могут объединить в новом фондеИзвестия 17:01

Новый фонд — экологический — предложило создать Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Пополнять его министерство предлагает за счет трех обязательных платежей компаний: экологического и утилизационного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Три в одном: экологические платежи могут объединить в новом фонде

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