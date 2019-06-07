Происшествия
Три тысячи журналистов подписали требование освободить ГолуноваМосковский Комсомолец 13:28
Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что к настоящему моменту почти три тысячи журналистов подписали требование освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
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с чего всё началось
Добавим, что письмо опубликовано на сайте профсоюза, среди подписавшихся журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, а также студенты и преподаватели журфака МГУ и ВШЭ.Росбалт13:30
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