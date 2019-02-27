Три третьеклассницы пострадали в массовой драке в московской школеРидус 05:19

В Москве после массовой драки школьников трех девочек увезли в больницу. Как стало известно РЕН ТВ, конфликт начался у 3-классников. У двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

с чего всё началось

В результате массовой драки учеников младшего звена, произошедшей в столичной школе № 67, пострадали три ученицы 3 «А» класса. Девочек, получивших травмы, доставили в больницу, передает РЕН ТВ. По информации телеканала, у двух из них закрытые травмы живота.

Три третьеклассницы пострадали в массовой драке в московской школе

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