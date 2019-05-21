Транспорт
Три станции московского метро закрыты для входаRT на русском 13:21
Московский метрополитен в своём официальном аккаунте в Twitter сообщил, что три станции столичного метро в настоящий момент закрыты для входа.
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Станции метро «Петровский парк» и «Шелепиха» временно закрыты для входа пассажиров
Агентство Москва13:01
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
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