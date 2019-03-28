Футбол
Три стадиона претендуют на проведение матча за СуперкубокSport24.ru 02:14
Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.Спорт-Экспресс01:00
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Политика
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Юриста приговорили к двум годам условно за репост в телеграме. Его освободили в зале суда
В Приморском крае юриста Дмитрия Третьякова, обвиняемого в экстремизме из-за репоста в телеграме поста журналиста Аркадия Бабченко, приговорили к двум годам условно.
Обновлено в 04:22
Политика
Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Транспорт
«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в США в новом расписании
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в США в летнем расписании, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:01
Наука
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено вчера в 06:47
Гаджеты
К Mir Pay подключились шесть новых банков
Напомним, Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года, когда к сервису подключились Россельхозбанк, банк РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, АБ «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
Обновлено в 03:38
Политика
США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео
США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 02:38
Общество
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено вчера в 17:25
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Футбол
Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим
Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:22
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Первую «Варшавянку» для ТОФ спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:58
Экономика
Счетная палата заподозрила Галину Золину в незаконном самопремировании
В ходе проверки выяснилось, что госпожа Золины в декабре 2017 года дважды выписала себе стимулирующие выплаты за счет субсидии из федерального бюджета суммарно на 790 тыс. руб. Кроме того, в августе того же года она получила премию в 600 тыс. руб. Счетная палата сочла эти выплаты необоснованными, поскольку Минсельхоз, в ведении которого находится академия, не издавал соответствующих распоряжений.
Обновлено в 04:15
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Внедорожник KIA Mohave нового поколения показали на мотор-шоу в Сеуле
Компания Kia представила рамный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль показали на открывшемся сегодня автосалоне в Сеуле.
Обновлено в 03:44
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Происшествия
Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Космос
Ученые сделали неожиданное открытие о реках на Марсе
История исчезновения воды на Марсе становится все более загадочной: анализ двух сотен пересохших русел марсианских рек показал, что глубокие и широкие реки существовали на поверхности планеты на протяжении неожиданно долгого времени.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Авто
Hyundai может купить российские заводы Ford
Американская компания только на днях вынесла решение уйти с российского рынка легковых автомобилей и оставить свои предприятия, а сегодня компания Hyundai заинтересовалась предприятиями.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
В феврале Британии предрекли мусорный кризис в случае выхода из ЕС без сделки.
Обновлено в 03:12
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
В ходе реорганизации ВЭБ.РФ под сокращение попадают около 2,5 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:54
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Спорт
Двукратная чемпионка ОИ дисквалифицирована на 3 года за допинг
Тяжелоатлетка Сюй Шуцзин, представляющая Тайввань, получила дисквалификацию на 3 года за употребление допинга, хотя при этом она завершила спортивную карьеру в 2018 году.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36