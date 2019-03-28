Футбол

Три стадиона претендуют на проведение матча за СуперкубокSport24.ru 02:14

Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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с чего всё началось

На проведение матча за Суперкубок претендуют три арены

За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс01:00

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На проведение Суперкубка претендуют три стадиона

News.ru03:32

Три стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок

Sport24.ru02:14

Три российские арены претендуют на проведение матча за Суперкубок

Матч ТВ01:58

Три российские арены претендуют на проведение матча за Суперкубок

Sportbox.RU01:58

На проведение матча за Суперкубок претендуют три арены

Спорт-Экспресс01:00

«Ростов-Арена» претендует на проведение Суперкубка России по футболу

Rostof.ru03:51

«Ростов Арена» захотела принять матч за Суперкубок

Donnews.ru03:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Культура

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 91 тыс долларов

Обновлено в 09:03
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Музыка

Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге

Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Музыка

Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами

Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Четыре рыбака погибли на Волге, провалившись под лед

Обновлено в 06:42
Хоккей

Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

Обновлено в 04:43
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Политика

За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 08:35
Кино

Минкульт пока не получал жалоб на фильм Павла Лунгина «Братство»

Как сообщила сегодня агентству RNS директор департамента кинематографии Ольга Любимова, жалобы на содержание картины к ним пока не поступали.
Обновлено в 08:00
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Политика

МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы

«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

Обновлено в 06:29
Кино

Стала известна дата выхода документального фильма об «Игре престолов»

Документальный фильм под названием «Game of Thrones: The Last Watch», посвященный съемкам последнего сезона культового сериала, выйдет на большие экраны 26 мая.
Обновлено в 04:05
Экономика

En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»

«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Культура

«Секс в большом городе» получит продолжение

Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:05
Авто

В России начались продажи обновленного Honda Pilot

В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
Политика

В МИД рассказали о влиянии доклада Мюллера на отношения России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера "по российскому делу" не повлиял на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Авто

Назван ТОП-10 самых продаваемых классических универсалов в России

Обновлено в 02:54
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Футбол

«Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане

В текущем сезоне 26-летний Мане провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 08:39
Музыка

Тизер клипа Rammstein разозлил еврейское сообщество

Обновлено в 06:26
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза с 19 декабря 2018 года.
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