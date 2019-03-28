Футбол
Три стадиона претендуют на проведение матча за СуперкубокSport24.ru 02:14
Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.Спорт-Экспресс01:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
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Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 91 тыс долларов
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В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
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Музыка
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Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
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На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
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Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.
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Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
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Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
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Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
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Минкульт пока не получал жалоб на фильм Павла Лунгина «Братство»
Как сообщила сегодня агентству RNS директор департамента кинематографии Ольга Любимова, жалобы на содержание картины к ним пока не поступали.
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Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
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Стала известна дата выхода документального фильма об «Игре престолов»
Документальный фильм под названием «Game of Thrones: The Last Watch», посвященный съемкам последнего сезона культового сериала, выйдет на большие экраны 26 мая.
Обновлено в 04:05
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Культура
«Секс в большом городе» получит продолжение
Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
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Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:05
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В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
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В МИД рассказали о влиянии доклада Мюллера на отношения России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера "по российскому делу" не повлиял на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 14:25
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Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
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«Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане
В текущем сезоне 26-летний Мане провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 08:39
Музыка
Тизер клипа Rammstein разозлил еврейское сообщество
Обновлено в 06:26