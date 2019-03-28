Футбол

Три стадиона претендуют на проведение матча за СуперкубокSport24.ru 02:14

Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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с чего всё началось

На проведение матча за Суперкубок претендуют три арены

За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс01:00

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На проведение Суперкубка претендуют три стадиона

News.ru03:32

Три стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок

Sport24.ru02:14

«Ростов-Арена» претендует на проведение Суперкубка России по футболу

Rostof.ru03:51

Три российские арены претендуют на проведение матча за Суперкубок

Матч ТВ01:58

На проведение матча за Суперкубок претендуют три арены

Спорт-Экспресс01:00

Три российские арены претендуют на проведение матча за Суперкубок

Sportbox.RU01:58

«Ростов Арена» захотела принять матч за Суперкубок

Donnews.ru03:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество

Автошколы обяжут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения

Автошколы будут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД.
Обновлено в 07:15
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Общество

Митинг ЮУМЗа перенесли на новую дату

Напомним, 30 марта у заводоуправления предприятия должен был состояться митинг, но вчера появилась информация что мероприятие якобы могут отменить или перенести.
Обновлено в 04:15
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Политика

Гуаидо назвал дату начала направленной на свержение Мадуро операции

Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуаидо назвал сроки начала операции, которая направлена на «прекращение узурпации» власти в Венесуэле и как итог — удаление президента боливарианской республики Николаса Мадуро из власти.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Обновлено в 00:41
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Обновлено в 02:41
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину

Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

Скорость ракеты BrahMos увеличат до пяти скоростей звука

Российско-индийская крылатая ракета BrahMos в результате модернизации получит максимальную скорость в пять скоростей звука и станет гиперзвуковой.
Обновлено в 06:03
Общество

«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии

Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Названо место содержания Абызова под арестом

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов будет содержаться под арестом в московском СИЗО «Лефортово», заявил его адвокат Александр Аснис агентству «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:23
Экономика

В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

CIT рассказала о работе новой российско-украинской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:23
Транспорт

«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании

Обновлено в 04:40
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Космос

Российские ученые разработали спутник для уборки космического мусора

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) придумал космический аппарат, цель которого очистить орбиту от вышедших из строя спутников.
Обновлено вчера в 00:59
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Финансы

Denizbank может быть продан в первых числах апреля

Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:00
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл спустила полмиллиона долларов на «беременный» гардероб

По самым скромным подсчетам на свой "беременный" гардероб супруга принца Гарри "спустила" более 500 тысяч долларов, что в семь раз больше, чем потратила Кейт Миддлтон во время своей третьей беременности.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил

Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза с 19 декабря 2018 года.
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