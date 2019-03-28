Футбол
Три стадиона претендуют на проведение матча за СуперкубокSport24.ru 02:14
Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.Спорт-Экспресс01:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество
Автошколы обяжут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения
Автошколы будут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД.
Обновлено в 07:15
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Митинг ЮУМЗа перенесли на новую дату
Напомним, 30 марта у заводоуправления предприятия должен был состояться митинг, но вчера появилась информация что мероприятие якобы могут отменить или перенести.
Обновлено в 04:15
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Политика
Гуаидо назвал дату начала направленной на свержение Мадуро операции
Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуаидо назвал сроки начала операции, которая направлена на «прекращение узурпации» власти в Венесуэле и как итог — удаление президента боливарианской республики Николаса Мадуро из власти.
Обновлено вчера в 19:02
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Обновлено в 02:41
Культура
Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину
Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Скорость ракеты BrahMos увеличат до пяти скоростей звука
Российско-индийская крылатая ракета BrahMos в результате модернизации получит максимальную скорость в пять скоростей звука и станет гиперзвуковой.
Обновлено в 06:03
Общество
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Названо место содержания Абызова под арестом
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов будет содержаться под арестом в московском СИЗО «Лефортово», заявил его адвокат Александр Аснис агентству «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Космос
Российские ученые разработали спутник для уборки космического мусора
Холдинг «Российские космические системы» (РКС) придумал космический аппарат, цель которого очистить орбиту от вышедших из строя спутников.
Обновлено вчера в 00:59
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Финансы
Denizbank может быть продан в первых числах апреля
Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:00
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл спустила полмиллиона долларов на «беременный» гардероб
По самым скромным подсчетам на свой "беременный" гардероб супруга принца Гарри "спустила" более 500 тысяч долларов, что в семь раз больше, чем потратила Кейт Миддлтон во время своей третьей беременности.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил
Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39