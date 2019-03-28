Три стадиона претендуют на проведение матча за СуперкубокSport24.ru 02:14

За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

с чего всё началось

Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Три стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок

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