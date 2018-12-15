Хоккей
Три шайбы Овечкина принесли победу «Вашингтону» над «Каролиной»
Три шайбы Овечкина принесли победу «Вашингтону» над «Каролиной»Красная веснавчера в 01:40
Каролина—
Вашингтон
5 – 6
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
14 декабря
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Матч состоялся в столице штата Северная Каролина Роли на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершился со счетом 6:5 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Российский хоккеист Александр Овечкин реализовал хет-трик — забросил три шайбы в ворота «Каролины». А Евгений Кузнецов осуществил голевую передачу.
Красная веснавчера в 01:40
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Просто стараюсь делать свою работу. Каждый хочет забивать голы, но в этой лиге непросто отличиться. Мне повезло, что я выступаю в команде с такими хорошими хоккеистами. Они играют так, что мне остается просто делать свою работу.
— Александр Овечкин, российский хоккеистРБК вчера в 03:50
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