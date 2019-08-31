Происшествия

ИзвестияИзвестияТри самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Третий самолет Баку–Москва совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния 62-летнего пассажира, его госпитализировали. Утром 30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково в Петербурге.
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В аэропорту Волгограда за ночь экстренно приземлились три самолета

V1.ru02:18

Три самолета за ночь вынужденно сели в аэропорту Волгограда

Интерфакс02:07

В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

РИА Новости01:33

Ночью в аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

Волгоградская правда01:39

Аэропорт Волгограда принял экстренную посадку трех самолетов за ночь

РИАЦ01:53

За одну ночь в аэропорту Волгограда экстренно село три самолета

ИА Городские вести. Волгоград01:27

В аэропорту Волгограда экстренно приземлились сразу три самолета

Высота 10201:06
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