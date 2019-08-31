Происшествия
ИзвестияТри самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Третий самолет Баку–Москва совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния 62-летнего пассажира, его госпитализировали. Утром 30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково в Петербурге.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Политика
В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ 29 августа в 06:40
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров.
РИА Новости 03:25
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Общество
Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией
Суммарное время ожидания на границах составляет чуть больше двух часов. Об этом свидетельствуют данные портала granitsa-online.com.
Невские Новости 04:40
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы
Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники.
Известия 03:16
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12
В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек.
Газета.Ru 05:48
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица с детства борется с неизлечимой болезнью
Екатерина Шпица рассказала поклонникам, что с детства борется с неизлечимой болезнью. Пост актриса разместила на своей странице в Instagram.
OAnews вчера в 21:00
Политика
Китай выразил протест США за поддержку задержанных в Гонконге
Правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.
RT на русском 02:01
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском вчера в 15:38
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Газета.Ru вчера в 08:24
Политика
Частицу Вечного огня из Москвы отправили в Любляну
RT на русском 06:15
Политика
Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
RT на русском 05:49
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты
Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 05:54
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика
США ввели новые санкции по КНДР
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК вчера в 14:22