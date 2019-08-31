Происшествия

ИзвестияИзвестияТри самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Третий самолет Баку–Москва совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния 62-летнего пассажира, его госпитализировали. Утром 30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково в Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Пассажир рейса Баку — Москва будет лечиться в Волгограде

V1.ru06:49

Пассажира экстренно севшего в Волгограде самолета перевели в кардиологию

Волгоградская правда05:18

Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета из Баку переведен в кардиологию

Высота 10204:35

Все самолеты, экстренно севшие в Волгограде, вылетели в пункт назначения

РИА Новости03:59

Три самолета за ночь вынужденно сели в аэропорту Волгограда

Интерфакс02:07

Аэропорт Волгограда принял экстренную посадку трех самолетов за ночь

РИАЦ01:53

За одну ночь в аэропорту Волгограда экстренно село три самолета

ИА Городские вести. Волгоград01:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика

В Донецке открыли памятник Захарченко

РИА Новости 03:56
Общество

Саратовская область стала одной из худших по зарплатам учителей

Перед началом учебного года «Коммерсантъ» проанализировал средние зарплаты школьных учителей в регионах страны и составил соответствующий рейтинг.
Версия-Саратов 07:08
Армия и оружие

Врачи из Сирии начнут проводить операции по трансплантации легких

Директор крупнейшей в Сирии больницы "Аль-Муасат" Ясар Амин заявил, что врачи планируют в скором времени начать проводить операции по трансплантации легких.
Газета.Ru 00:56
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия

Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Авто

«Русский Land Cruiser» появится на рынке в 2022 году

Какой именно мотор появится в «русском Land Cruiser» пока остается не известным. В настоящее время работники УАЗа прорабатывают ряд версий.
Дни24 02:25
Общество

Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией

Последний день лета петербуржцы разом решили провести в Финляндии. На границе с Суоми - часовые пробки.
КП - Санкт-Петербург 07:42
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

RT на русском 07:28
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

Коммерсантъ 02:49
Происшествия

Галямина вышла на свободу после трех административных арестов

Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд.
Ведомости 05:13
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Политика

Луценко перед уходом подготовил Генпрокуратуре Украины сюрпризы

Юрий Луценко в последний рабочий день на посту генпрокурора Украины отобрал у департамента специальных расследований ГПУ ряд дел, а также закрыл производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной рады Игоря Калетника по делу о «диктаторских законах 16 января».
Rusvesna.su 06:54
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика

Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Общество

Соболь пришла на шествие против политических репрессий

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Автоспорт

Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Музыка

Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Филипп Киркоров во время выступления на заключительном концерте конкурса «Новая волна» не попал в фонограмму.
Территория новостей 04:48
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Баскетбол

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Общество

Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли

Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли.
Lenta.ru вчера в 13:28
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Происшествия

Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

Интерфакс 05:36
Экономика

Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное