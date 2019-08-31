Происшествия

ИзвестияИзвестияТри самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Третий самолет Баку–Москва совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния 62-летнего пассажира, его госпитализировали. Утром 30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково в Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Пассажир рейса Баку — Москва будет лечиться в Волгограде

V1.ru06:49

Три самолета за ночь вынужденно сели в аэропорту Волгограда

Интерфакс02:07

Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета из Баку переведен в кардиологию

Высота 10204:35

Все самолеты, экстренно севшие в Волгограде, вылетели в пункт назначения

РИА Новости03:59

Пассажира экстренно севшего в Волгограде самолета перевели в кардиологию

Волгоградская правда05:18

Аэропорт Волгограда принял экстренную посадку трех самолетов за ночь

РИАЦ01:53

За одну ночь в аэропорту Волгограда экстренно село три самолета

ИА Городские вести. Волгоград01:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:00, Вашингтон
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

Интерфакс 08:58
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Политика

Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Футбол

ЦСКА необычно презентовал новую форму

Клуб предлагал своим болельщикам найти чемодан с новой игровой формой на улицах столицы.
Газета.Ru 09:53
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика

Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций

Пятый канал 09:49
Происшествия

Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем

Российская газета 10:29
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес

Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга

Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма 06:00
Кино

Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал миллиард рублей

Lenta.ru 09:50
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях

RT на русском 10:11
Происшествия

Задержана закопавшая ребенка в саду мать из Башкирии

Газета.Ru 02:36
Общество

Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо

78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Технологии

Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер телефона

Мессенджер Telegram в ближайшее время планирует выпустить обновление, которое позволит пользователям скрыть свой номер телефона от всех, в том числе — от списка контактов.
Мойка78 08:25
Единоборства

Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри

Kursk.com 04:08
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Футбол

Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru 10:46
Экономика

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако

Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Происшествия

Падение на пути: в московском метро погиб человек

Вести.Ru 09:58
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети в мире

Президент России Владимир Путин считает, что самая красивая мечеть в мире находится в Санкт-Петербурге.
ТАСС 07:27
Шоу-бизнес

Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»

Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Армия и оружие

Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Общество

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

РИА Новости 03:25
Кино

Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере

Брэд Питт рассказал, что роль в фильме «К звездам», который сейчас готовится к выходу, стала самой сложной в его карьере.
Территория новостей 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное