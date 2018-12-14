Политика

Три российских ракетных двигателя РД-181 переданы США
Инфорос
02:47

По информации, размещенной на сайте НПО "Энергомаш", 12 декабря три двигателя РД-181 были доставлены американской компании Orbital Sciences Corporation.
Инфорос02:47

Подробнее о событии

«Энергомаш» передал три ракетных двигателя заказчику из США

РБК03:41

Россия поставила компании в США три ракетных двигателя РД-181

Аргументы и Факты02:12

Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181

РИА Новости01:31

Три российских ракетных двигателя РД-181 отправлены в США

Московский Комсомолец01:13

Россия передала США три ракетных двигателя РД-181

RT на русском01:13

Три российских ракетных двигателя РД-181 переданы США

ТАСС01:04

Россия передала американцам три двигателя РД-180

Свободная Пресса11 декабря в 01:00
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Политика

Лукашенко планирует встретиться с Путиным 25 декабря

Обновлено в 06:36
Армия и оружие

НАТО выразило сожаление из-за решения Косово создать армию

НАТО сожалеет о решении самопровозглашенной республики Косово начать создание собственной армии.
Обновлено в 06:52
Политика

В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 06:46
Политика

В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика

Патриарх Кирилл обратился к мировому сообществу по ситуации на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с массовыми нарушениями прав и свобод священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 02:51
Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика

ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала.
Обновлено в 01:36
Политика

Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в САР

«Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж

«Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», — цитирует Эрдогана Hurriyet.
Обновлено в 04:28
Политика

В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии

В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика

Россияне назвали человека года среди политиков

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 05:53
Политика

Вячеслав Володин предложил анализировать нормы Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым», объявил, что предложения участников форума могут лечь в основу законопроектов, которые рассмотрит нижняя палата парламента.
Обновлено в 07:05
Политика

В США начато расследование в отношении расходов на инаугурацию Трампа

Обновлено вчера в 17:14
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