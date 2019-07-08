Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Sampdorianews.net. По информации портала, «Зенит» интересуется уругвайцем и готов заплатить за него 13 миллионов евро.

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Три российских клуба претендуют на уругвайского полузащитника

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