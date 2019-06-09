Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста ГолуноваREGNUM 01:15

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными». Также в изданиях не исключили, что задержание и арест журналиста «связаны с его профессиональной деятельностью».
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с чего всё началось

Совместное заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Ивана Голунова

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.
Ведомостивчера в 16:17

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Впервые три крупнейшие российские газеты выходят с одинаковой обложкой

Эхо Москвы01:00

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

РБКвчера в 16:17

Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»

Интерфаксвчера в 16:28

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые выйдут с одинаковой первой полосой

Ведомостивчера в 16:17

РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» выйдут с первыми полосами в поддержку Голунова

ТАССвчера в 17:46

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

РИА Новостивчера в 16:39

«Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК выступили в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъвчера в 16:23
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Происшествия

Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено

«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
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Татьяна Васильева: «У сына было кровоизлияние в глаз»

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Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды

В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
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В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
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Volvo отбуксирует любой свой автомобиль совершенно бесплатно

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Общество

Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор

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В Новосибирской области зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

Более 20 случаев менингококковой инфекции отмечено в Новосибирской области.
Обновлено в 00:30
Финансы

Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено 08 июня в 23:00
Происшествия

В центре Уфы произошла стрельба

Обновлено вчера в 12:21
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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Общество

ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян

Еще 28% сообщили, что уровень жизни их устраивает, но только отчасти.
Обновлено в 01:07
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На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
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Великий вопреки. Академик Евгений Чазов отмечает 90-летие

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Происшествия

В Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Москвы в Томск

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Автоспорт

«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля

"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
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Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
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Испания — Швеция: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Швеция в отборочном турнире Евро-2020.
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Известный спортсмен был ранен из огнестрельного оружия

Бывший бейсболист Дэвид Ортис был ранен из огнестрельного оружия в Доминиканской Республике, передает "Советский спорт".
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В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию

Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
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На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад

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ФАС проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы «Каста»

Московское УФАС России проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста", говорится на сайте ведомства.
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Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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