Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста ГолуноваREGNUM 01:15
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными». Также в изданиях не исключили, что задержание и арест журналиста «связаны с его профессиональной деятельностью».
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с чего всё началось
Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.Ведомостивчера в 16:17
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Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
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