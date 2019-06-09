Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста ГолуноваREGNUM 01:15

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

с чего всё началось

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными». Также в изданиях не исключили, что задержание и арест журналиста «связаны с его профессиональной деятельностью».

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

Происшествия Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено «На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».

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