Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу ГолуноваRT на русском 02:36

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».
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с чего всё началось

Совместное заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Ивана Голунова

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.
Ведомостивчера в 16:17

Подробнее о событии

Замминистра связи упрекнул журналистов в недостаточной поддержке Вышинского

Интерфакс06:19

Россияне массово раскупают сегодняшние выпуски газет РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ»

Эхо Москвы04:30

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

РИА Новостивчера в 16:39

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые выйдут с одинаковой первой полосой

Ведомостивчера в 16:17

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

РБКвчера в 16:17

РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» выйдут с первыми полосами в поддержку Голунова

ТАССвчера в 17:46

«Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК выступили в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъвчера в 16:23
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Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Пенсионер в Якутии убил трёх человек и покончил с собой

Как сообщается, 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче убил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю жену и их 14-летнюю дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к контролю воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО в Восточной Европе.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Финансы

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Зеленограде женщина перевернула коляску с ребенком и поцарапала пенсионерку

Утром 10 июня в московском округе Зеленоград женщина без видимых причин атаковала коляску, в которой находился ребенок в возрасте год и восемь месяцев.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество

В МГУ откроют 4 новых направления подготовки

В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Авто

Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах

Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.
Обновлено в 03:24
Политика

Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
Обновлено вчера в 09:27
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон

Обновлено в 03:16
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Константин Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным

Константин Богомолов публично извинился перед Александром Цыпкиным и Оксаной Лаврентьевым за оскорбления, нанесенные на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 04:19
Здоровье

В Бурятии в Селенге обнаружено много аммиака

Озеро Котокель возле села Черемушки не соответствует уровню окраски, содержанию аммиака и железа.
Обновлено в 02:03
Происшествия

УФСБ задержала замдиректора ГУП «Горэлектротранс» Ростокина

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу задержали заместителя руководителя ГУП "Горэлектротранс" Андрея Ростокина, передает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:51
Политика

Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова

Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество

В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Общество

Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер

Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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