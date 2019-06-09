Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу ГолуноваRT на русском 02:36

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

с чего всё началось

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

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