Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу ГолуноваRT на русском 02:36
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».
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с чего всё началось
Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.Ведомостивчера в 16:17
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