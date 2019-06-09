РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по ГолуновуРБК 08:25

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

с чего всё началось

Три деловых издания — РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» — выступили с совместным заявлением в связи с обвинением Голунова в попытке сбыта наркотиков. Первые полосы печатных версий изданий вышли в единой стилистике.

РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

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