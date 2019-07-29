Лесные пожары
Три региона России переведены в режим ЧС из-за пожаровГазета.Ru 12:24
Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири, сообщает РИА "Новости". Сейчас огнем особенно сильно поражены Красноярский край, Иркутская область и часть Бурятии.
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Общество
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По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.
Обновлено в 02:06
Политика
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Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Гаджеты
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Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
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Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань".
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Авиакомпания Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета Москвы на полеты.
Обновлено в 15:20
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Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
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Экономика
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Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео
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Обновлено в 11:41
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
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