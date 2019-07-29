Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири, сообщает РИА "Новости". Сейчас огнем особенно сильно поражены Красноярский край, Иркутская область и часть Бурятии.

Три региона России переведены в режим ЧС из-за пожаров

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