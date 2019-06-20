Происшествия
Три ребенка попали в больницу после отравления в забайкальском лагереVSE42 Новости 02:29
В Забайкалье троих детей госпитализировали из лагеря с подозрением на кишечную инфекцию. Из лагеря "Самородок" в больницу были доставлены трое детей с подозрением на кишечную инфекцию. Всего же на боли в животе пожаловались 15 человек.
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Родителей просят не везти детям еду после отравления в лагере Забайкалья
Московский Комсомолец Чита03:17
Четверо детей из лагеря «Самородок» госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию
Забайкальский рабочийвчера в 20:48
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
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Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
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Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
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Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
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Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
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Центровой Александр Ганькевич покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-синих".
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Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
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В свою очередь, Сергей Гаврилов опроверг все обвинения в участии в каких-то военных конфликтах и отметил, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы».
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СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
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Водителей без ОСАГО могут лишить прав
В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
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Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
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Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
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Спорт
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В Кировской области заметили серебристые облака
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