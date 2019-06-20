Происшествия

Три ребенка попали в больницу после отравления в забайкальском лагереVSE42 Новости 02:29

В Забайкалье троих детей госпитализировали из лагеря с подозрением на кишечную инфекцию. Из лагеря "Самородок" в больницу были доставлены трое детей с подозрением на кишечную инфекцию. Всего же на боли в животе пожаловались 15 человек.
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Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

ТАССвчера в 22:04

Родителей просят не везти детям еду после отравления в лагере Забайкалья

Московский Комсомолец Чита03:17

Прокуратура Забайкальского края проверяет сообщения о массовом отравлении детей

Life.ru00:41

Прокуратура проверяет случай массового отравления в детском лагере в Забайкалье

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Следователи начали проверку после отравления детей лагере на Арахлее

Заб.Ру01:44

Следком проверит обстоятельства массового отравления в детском лагере под Читой

Чита.Ру01:41

Четверо детей из лагеря «Самородок» госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию

Забайкальский рабочийвчера в 20:48
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Политика

Бывший глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика

Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
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Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
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Футбол

Соснин перенес операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы

Полузащитник Динамо Антон Соснин перенес в Финляндии операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы, сообщает официальный сайт бело-голубых.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Анита Цой призналась, что никогда не делала пластику лица

48-летняя певица Анита Цой крайне серьезно относится к своему здоровью и следит за внешностью, в частности, за кожей лица.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика

Путин назвал основные проблемы здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Футбол

Ганькевич покинул ЦСКА

Центровой Александр Ганькевич покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-синих".
Обновлено в 05:44
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика

Православных представителей Госдумы прогнали из парламента Грузии

В свою очередь, Сергей Гаврилов опроверг все обвинения в участии в каких-то военных конфликтах и отметил, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы».
Обновлено в 05:40
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Общество

Водителей без ОСАГО могут лишить прав

В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов

Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину

Обновлено в 05:16
Политика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Общество

Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года

Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова

Обновлено в 04:27
Политика

Умер избитый в Черкассах украинский журналист

Обновлено в 01:49
Политика

Началась традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Президент РФ пообщается с россиянами в таком формате уже в 17-й раз. Первая подобная передача прошла в 2011 году.
Обновлено в 05:08
Космос

В Кировской области заметили серебристые облака

Обновлено вчера в 01:40
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