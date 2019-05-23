Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метроГазета.Ru 14:27

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

РИА Новости16:15

В московском метро не нашли связи в инцидентах с застрявшими поездами

РБК16:25

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график

Агентство Москва16:06

На Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро застряли два поезда. Движение восстановили через час

Инфо2414:52

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Москва 2416:15

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Алтапресс21 мая в 21:06

Поезда с пассажирами застряли в московском метро

VSE42 Новости21 мая в 18:40
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Общество

Семья Бута впервые получила американскую визу

В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес

Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг

Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.
Обновлено в 17:01
Наука

Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка

Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 16:41
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Политика

Виктории Нуланд запретили въезд в Россию

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено в 18:59
Армия и оружие

На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»

Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Роскосмос нашёл мирное применение «Сатане»

Баллистическая ракета Р-36 «Сатана» после конверсии начнёт эксплуатироваться для выведения грузов на орбиту Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Футбол

Смолов посвятил маме победу в Кубке России

После матча Смолов в инстаграме выложил фото с кубком, посвятив его маме, а также поздравив клуб с победой.
Обновлено вчера в 20:18
Наука

Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Космос

Работавший на SpaceX инженер арестован в США

По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Политика

Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений

Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 17:07
Экономика

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Авто

Mercedes-Benz Х-Klasse доступен в кредит на специальных условиях

Обновлено в 01:43
Политика

Путин вручил государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянам и иностранным гражданам в Кремле.
Обновлено в 06:46
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения

«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Двое пострадавших в ДТП в Италии россиян находятся в тяжелом состоянии

Двое граждан России, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в итальянской области Тоскана, находятся в больнице с тяжелыми травмами.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет

Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено в 10:42
Политика

МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»

Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:18
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Хоккей

Яшкин: конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Германией (5:1).
Обновлено в 16:42
Технологии

Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе

Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
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