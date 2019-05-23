Три поезда застряли в тоннеле московского метроГазета.Ru 14:27

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

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