Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метроГазета.Ru 14:27
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянам и иностранным гражданам в Кремле.
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Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
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МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
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