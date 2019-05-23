Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездовРБК 14:41

В официальном Twitter столичной подземки сначала указали, что движения в обоих направлениях нет на всем участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево». Затем участок без движения увеличился до станции «Савеловская». По данным ТАСС, в тоннеле застряли три состава метро.
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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро вводится в график

Агентство Москва15:30

Пассажиры застрявших в московском метро поездов эвакуированы

НТВ14:26

Из застрявшего на серой ветке поезда эвакуировали пассажиров

Интерфакс14:17

На серой ветке метро Москвы поезда возобновили движение

РБК15:11

На серой ветке возобновили движение поездов

Москва 2414:42

Обращений к медикам в связи со сбоем на серой ветке московского метро не было

ТАСС14:47

Все застрявшие в метро пассажиры вышли на станции «Бибирево»

Коммерсантъ14:39
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