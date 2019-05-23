Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездовРБК 14:41
В официальном Twitter столичной подземки сначала указали, что движения в обоих направлениях нет на всем участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево». Затем участок без движения увеличился до станции «Савеловская». По данным ТАСС, в тоннеле застряли три состава метро.
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